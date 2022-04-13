الخارجية الأمريكية: لسنا متأكدين من استخدام السلاح الكيميائي في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة لا يمكنها التأكد من استخدام الأسلحة الكيماوية في أوكرانيا.

وأضاف بلينكن - في تصريحات صحفية نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم/ الثلاثاء/ - أن الولايات المتحدة لديها "معلومات موثوقة بأن القوات الروسية قد تستخدم مجموعة متنوعة من عوامل مكافحة الشغب".

وأوضح الوزير الأمريكي أن هذه العوامل تتضمن "الغاز المسيل للدموع الممزوج بالعوامل الكيميائية الذي من شأنه أن يسبب أعراضاً أقوى لإضعاف وإعاقة المقاتلين والمدنيين الأوكرانيين" وذلك في إطار حملة السيطرة على مدينة ماريوبول.

ودعا بلينكن إلى التعاون مع الحلفاء "لمحاولة تحديد ما حدث بالفعل".

من ناحية أخرى، نقلت القناة الأمريكية عن مسئولين في الإدارة الأمريكية قولهم إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لطرح برنامج جديد مخصص للاجئين الأوكرانيين من شأنه تسريع قدوم أولئك الذين يحاولون اللجوء إلى الولايات المتحدة.

وأوضحت "سي إن إن" أن البرنامج يأتي في أعقاب تعهد الرئيس الأمريكي بايدن بقبول ما يصل إلى 100 ألف لاجئ أوكراني من خلال مجموعة من المسارات القانونية والتركيز على لم شمل الأسرة.

وأضافت القناة أنه ومنذ أكثر من أسبوعين من هذا الإعلان، لم تقدم الإدارة حتى الآن تفاصيل إضافية وقرر مئات الأوكرانيين الذهاب إلى الحدود الأمريكية المكسيكية للدخول إلى البلاد، مشيرة إلى أن البرنامج سوف يساعد الأشخاص المعنيين بالقدوم إلى الولايات المتحدة ويسمح لهم بالبقاء في البلاد لفترة مؤقتة.