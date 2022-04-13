رد أحمد مجاهد، رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة السابق، على الأنبار التي ترددت بشأن تدخل محمد صلاح نجم وقائد المنتخب المصري وهداف ليفربول الإنجليزي في قرارات الجبلاية.

وأكد مجاهد في بيان رسمي نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن صلاح يتحلى بالانضباط والاحترافية، مطالبا بعدم إقحام اسم الفرعون في أي حديث عن قرارات اتحاد الكرة في عهده.

وجاء نص البيان على النحو التالي:-

سنوات طويلة داخل الاتحاد المصري لكرة القدم كنت قريبًا من الأحداث تارة مشاركًا فيها تارة اخرى بل في الغالبية منها وحيث أني عاصرت محمد صلاح منذ أن كان لاعبًا في منتخب الشباب حتى صار اليوم نجم النجوم، مع الكباتن:

مصطفى يونس تصفيات الشباب

ضياء السيد كأس العالم للشباب

هاني رمزي المنتخب الأولمبي

بوب برادلي المنتخب الأول

شوقي غريب المنتخب الأول

هيكتور كوبر المنتخب الأول

خافيير أجيري المنتخب الأول

حسام البدري المنتخب الأول

كارلوس كيروش المنتخب الأول

فإنني أشهد أنه كان دومًا مثالا للاعب المنضبط المحترف، وغير صحيح ما يتردد انه تدخل في أي وقت عند اختيار الأجهزة الفنية كما لم يفعل غيره من النجوم الكبار في المنتخب، فلا داعي لمحاولة إقحامه في الأمر سلبًا كان أم إيجابا، فـ صلاح يملك من الذكاء ومن الخبرة ما يمكنه من التعامل باحترافية مع جميع المستويات والمواقف، لكنه من البديهيات أن تكون نوعية اللاعبين ومستوياتهم وخبراتهم من المحددات الرئيسية في الاختيار، فلا يمكن تجاهل وجود نجوم بهذا الحجم عندما تشرع في تشكيل الجهاز الفني والإداري والطبي لمنتخب بحجم منتخب مصر»