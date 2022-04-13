انطلق العرض الأول للفيلم السعودي "الرحلة" بالدبلجة الإنجليزي في المسرح السينمائي الصيني في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، ليكون الفيلم السعودي والعربي الأول الذي يعرض في هذا المسرح العريق.

يحكي الفيلم قصة ملحمية خيالية مستوحاة من الحضارات القديمة في شبه الجزيرة العربية والشرق الأوسط لخلق تصور خيالي تاريخي للأجيال القادمة.

الفيلم من إخراج شيزونو كوبون، وتأليف أتسوشي توميوكا، وتم تصميم الشخصيات بواسطة تاتسورو ايواموتو، أما التأليف الموسيقي فهو لكاورو وادا، وعمل عليه أكثر من 300 شخص مع الفريق السعودي المكون من شباب وشابات تتراوح أعمارهم بين 23 و36 عامًا يعملون جنبًا إلى جنب مع خبراء يابانيين متمرسين.

وبالتزامن مع العرض الأول في أمريكا أعلنت شركة مانجا للإنتاج عن توقيع اتفاقية توزيع مع شركة كرانشي رول، وهي منصة وشركة توزيع أفلام رائدة؛ لدعم استراتيجيتها في أن تصبح منافسًا عالميًا في مجال صناعة الأفلام.

وبدأت كرانشي رولفي توزيع فيلم “الرحلة" على أكثر من 50 منصة في أمريكا الشمالية والجنوبية ولأكثر من 125 مليون مستخدم مما يتيح للمشاهدين فرصة التعرف على ثقافة شبه الجزيرة العربية وقصصها الغنية والملهمة.

الفيلم من إنتاج شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، بالتعاون مع شركة "توئي انميشن" اليابانية، وقد تم عرض الفيلم مسبقًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك في اليابان.

علق د. عصام بخاري، الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج على الاتفاقية قائلاً:" نحن سعداء عبر فيلم الرحلة أن السينما السعودية والعربية استطاعت أن تسجل حضورها في هوليوود عاصمة صناعة الأفلام السينمائية في هذا المسرح السينمائي الصيني العريق حيث ستكون هذه البداية لأفلام سينمائية قادمة عبر شركة مانجا للإنتاج أو غيرها من الأفلام السعودية.

كما نعتز بهذه الشراكة مع كرانشي رول التي تعد أكبر منصة أنيميشن في العالم والتي سنعمل معها على إيصال الفن والإبداع السعودي للعالم عبر دعم المبدعين والموهوبين السعوديين وبالارتكاز على الثقافة السعودية العريقة".

من جهة أخرى، صرح م. عبد العزيز النغموش، مدير إدارة التسويق والتوزيع وتطوير الأعمال في شركة مانجا للإنتاج بقوله:"سعداء بأن فيلم الرحلة الآن يعرض في 20 منصة في اليابان وسبق أن وقعنا عقود توزيع في العالم العربي واليابان وآسيا وأوروبا حيث حصد الفيلم على تقييم عالي مقارنةً بغيره من أفلام الانيميشن التي عرضت في نفس الوقت.

يذكر أن النسخة الإنجليزية المدبلجة لفيلم "الرحلة" التي أخرجها جون كافكا، يؤدي شخصية أوس بطل الفيلم الممثل الصوتي جوني يونج ومن أعماله شخصية شوتارو كانيدا في فيلم " أكيرا"، كما يؤدي شخصية أبرهة الممثل الصوتي كريستوفر جادجوالذي من أبرز أعماله لعبة "قاد اوف وار"، ويؤدي شخصية نزار الممثل كريستوفر سابات والذي قام بتمثيل شخصية فيجيتا في مسلسل الانمي "دراغون بول".

كما شارك في كتابة الترجمة باللغة الإنجليزية دين باتاليومن أعماله ("بافي قاتلة مصاصي الدماء"، "عرض السبعينات ذاك"، (والكاتب الكوميدي آيزنر جيم كروجر الحائز على جائزة (مارفيل كوميكس، دي سي كوميكس).