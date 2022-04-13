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وفد يكتشف أوجه قصور فى تعامل بلغاريا مع تمويل الاتحاد الأوروبي

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 13 أبريل 2022 - 7:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 أبريل 2022 - 7:23 م

اكتشف وفد من الاتحاد الأوروبي أوجه قصور في تعامل بلغاريا مع تمويل الاتحاد الأوروبي وفي مكافحة الفساد.

وقال توماش زديشوفسكي رئيس الوفد القادم من لجنة رقابة الموازنة بالبرلمان الأوروبي: "ندعو لتحسين الشفافية وتحليل المشروعات الحاصلة على تمويل من الاتحاد الأوروبي ومكافحة مستمرة وفعالة ضد الفساد في بلغاريا".

وذكر زديشوفسكي أنه كان من المتوقع أن تدخل بلغاريا تغييرات حقيقية على نظامها القضائي والادعاء الجنائي في البلاد. وأشار إلى أن التحقيقات غالبا ما لا تفضي لأي نتائج واضحة.

ويرغب البرلمان الأوروبي في العمل مع السلطات البلغارية على إيجاد حلول لتحسين طريقة استثمار التمويل الأوروبي بمزيد من الكفاءة والفعالية.

وتعهدت الحكومة الائتلافية في صوفيا التي تولت إدارة البلاد منذ نهاية عام 2021 "بعدم التساهل مع الفساد مطلقا"

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