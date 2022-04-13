بايدن: ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة سببه العملية الروسية في أوكرانيا بنسبة 70%

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال خطاب في ولاية أيوا أن سبب التضخم في بلاده خلال شهر مارس يعود إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانية بنسبة 70%.

وحسب بايدن، فإن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "أدت إلى زيادة أسعار البنزين والمواد الغذائية في جميع أنحاء العالم". وأضاف "أكبر منتجين للحبوب في العالم أوكرانيا وروسيا لا يفعلان ما يفعلانه عادة، لذلك ارتفعت جميع الأسعار. لقد رأينا بيانات التضخم اليوم".

وتابع: "70٪ من الزيادة في الأسعار في مارس تسبب بها رئيس روسيا فلاديمير بوتين بسبب ارتفاع أسعار البنزين".

ودعا الكونغرس إلى "حل عاجل لهذه المشكلة "مع ارتفاع معدلات التضخم في البلاد.

وأكد أنه يفعل كل ما في وسعه ويصدر قرارات لإبطاء ارتفاع الأسعار، وقال: "في الواقع، لقد أحرزنا بالفعل تقدما منذ جمع البيانات عن التضخم في مارس".

وأشار مرة أخرى إلى أن القيادة الروسية "كانت تعول على الانقسام في الناتو والانقسام في الاتحاد الأوروبي والانقسام في العالم".

وحول قرار الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها ضخ 240 مليون برميل نفط في السوق خلال الأشهر الستة المقبلة، قال بايدن: "الدول تتحد لحرمان موسكو من القدرة على استخدام مواردها من الطاقة كسلاح ضد العائلات الأمريكية والعائلات في أوروبا وجميع أنحاء العالم".

ونوه الرئيس الأمريكي إلى إنهاء عدد من الشركات لنشاطها التجاري في روسيا. وقال: "انظروا إلى عدد الشركات الأمريكية الكبيرة التي غادرت روسيا بمفردها، وليس بسبب إصراري، هناك أكثر من 600 شركة، من إكسون إلى ماكدونالدز".