مسؤول ألماني: حظر الغاز الروسي قد يتسبب في وقف صناعة الورق بألمانيا

حذرت قيادات في قطاع صناعة الورق في ألمانيا من أن فرض حظر محتمل على واردات الغاز الطبيعي الروسي بسبب غزو الكرملين لأوكرانيا سيكون كارثيا على إنتاج الورق في ألمانيا.

وقال ألكسندر فون رايبنيتس، الرئيس التنفيذي للاتحاد الألماني لصناعة الورق: "حظر الغاز سيعني عمليا توقفا في الإنتاج الورقي على مستوى القطاع".

وتؤثر الحرب بالفعل على منتجي الورق بسبب ارتفاع تكلفة المواد الخام.

وقال شتيفن فورت، رئيس اتحاد صناعة الورق المقوى اليوم الأربعاء: "الآثار الاقتصادية للحرب في أوكرانيا تؤدي الآن إلى تفاقم ضغوط الأسعار الشديدة بشكل كبير على صناعتنا".

وذكر رايبنيتس، أن الغاز الطبيعي، بحصته الاستهلاكية التي تبلغ 55٪، هو أهم وقود في القطاع، موضحا أنه لا يمكن استبدال هذا الوقود بمصادر طاقة أخرى إلا بنسبة 15% بحلول الشتاء القادم.

وأوضح رايبنيتس، أن فرض حظر على واردات الغاز الطبيعي الروسي يعني لذلك توقفا يطول الإنتاج في قطاعات أخرى معتمدة على صناعة الورق، مثل تغليف المواد الغذائية والأدوية، وكذلك المواد اللازمة للاستخدام الطبي والمنزلي، والأوراق ذات الجودة الخاصة مثل المرشحات، مشيرا إلى أن طباعة الصحف والمجلات والكتيبات ستتأثر أيضا.

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