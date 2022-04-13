بنجلاديش تحكم بالإعدام على 4 متشددين بسبب قتل كاتب علماني

ذكر مسؤولون قضائيون اليوم الأربعاء أن أربعة متشددين إسلاميين حكم عليهم بالإعدام بسبب قتل كاتب بنجلاديشي قبل أكثر من 18 عاما.

وقال ممثل الإدعاء عبد الله أبو للصحفيين في دكا إن قاضي المحكمة الجزئية، المأمون أصدر الحكم ضد المتشددين من جماعة "مجاهدي بنجلاديش"؛ بسبب قتل همايون آزاد وهو استاذ سابق بجامعة "دكا".

يذكر أن آزاد، الذي كان معروفا أيضا بأنه شاعر وروائي وكاتب قصة قصيرة، تعرض للطعن من قبل مجموعة من الرجال المجهولين عندما كان عائدا إلى منزله من معرض سنوي للكتاب في الحرم الجامعي في 27 فبراير 2004.

وتم نقله إلى المستشفى في دكا وبانكوك، حيث تلقى علاجا لأكثر من شهرين ثم سافر إلى ألمانيا في أغسطس الماضي في مشروع بحثي.

وعثر على جثته في شقة في ميونخ بعد حوالي أسبوع من وصوله إلى ألمانيا.