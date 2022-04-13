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العراق: حالتا وفاة و248 إصابة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 13 أبريل 2022 - 7:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 أبريل 2022 - 7:31 م

أفادت وزارة الصحة في العراق، اليوم الأربعاء بتسجيل حالتا وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 25 ألفا و 188 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 248 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و 322 ألفا و551 إصابة.

وأشار التقرير إلى شفاء 598 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و 290 ألفا و 436. 

ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 5 آلاف و572 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى عشرة ملايين و433 ألفا و143 شخصا.

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