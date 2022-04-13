كوريا الجنوبية تسجل تباطؤا في نمو الوظائف وسط تزايد حالات كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية زيادة عدد الوظائف للشهر الـ 13 على التوالي في آذار/مارس، لكن نمو الوظائف تراجع عن الشهر السابق حيث تضرر التوظيف في الخدمات التي تستلزم حضورا شخصيا، من الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، حسبما أظهرت بيانات اليوم الأربعاء.

ووصل عدد العاملين إلى 75ر27 مليون شخص الشهر الماضي، بزيادة 831 ألفا عن العام السابق، وفقا للبيانات التي جمعتها هيئة الإحصاء الكورية ونقلتها وكالة يونهاب للأنباء.

وارتفع عدد العاملين بأكبر معدل في آذار/مارس منذ عام 2002 عندما ارتفع 864 ألفا على أساس سنوي.

لكن حصيلة آذار/مارس آذار كانت أقل من زيادة سنوية بلغت 14ر1 مليون في كانون الثاني/يناير و04ر1 مليون في شباط/فبراير.