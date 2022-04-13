إجراءات جديدة بمستشفيات الرعاية الصحية بالأقصر للتيسير على المواطنين

عقدت اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، اجتماعًا موسعًا بديوان عام فرع التأمين الصحي الشامل، لمناقشة حزمة إجراءات من شأنها التيسير على المواطنين خلال الفترة المقبلة، وبحث فتح منافذ تابعة للهيئة داخل مستشفيات ووحدات طب الأسرة؛ مما يساهم بشكل كبير في رفع المعاناة عن المواطن.

وفى بداية الاجتماع رحب الدكتور محمود عبدالوهاب بالحضور، مؤكدًا أن هيئة التأمين الصحي الشامل تسعى إلى تقديم الدعم لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه جاري فتح منافذ تابعة لهيئة التأمين الصحي الشامل داخل مستشفيات ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية، بما يساهم بشكل كبير في رفع المعاناة عن المواطن وتيسيرًا عليه للحصول على الخدمات الصحية والعلاجية بشكل يليق بالمنظومة الصحية.

وطالب عبدالوهاب خلال الاجتماع، بالالتزام والتنسيق المسبق من الوحدات الصحية لحالات الطوارئ، في حالة تحويل المريض إلى مكان، وتوفير الأدوية التجارية بمراكز طب الأسرة تيسيرًا على المرضى.

كما ناقش الاجتماع أيضًا ملف مطالبات المرضى و الالتزام بجدول زمني لتسليم وتسلم المطالبات، وإنهاء قوائم الانتظار بالخط الساخن، وتواجد الخدمات بشكل مستمر وامكانية اضافة التسجيل للمواطنين تسديد الاشتراكات.