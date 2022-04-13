طالبان تتعهد بحماية البعثات الدبلوماسية الإيرانية في أفغانستان

تعهدت حكومة طالبان بتوفير الأمن الكامل للبعثات الدبلوماسية الإيرانية في أفغانستان.

ونقلت وكالة "باجوك" الأفغانية للأنباء، اليوم الأربعاء، عن رسول موسوي، مساعد وزير الخارجية الإيرانية قوله إن الضمانات الأمنية جاءت بعد احتجاجات خارج القنصلية الإيرانية في هيرات، أمس الأول الاثنين.

وأضاف أنه على الرغم من أنه لم يقع أي حادث كبير خارج القنصلية، فإن أي انتهاك أمني هو قضية رئيسية بغض النظر عن حجمه.

ونقل موقع "إيران فرونت بيدج" الإلكتروني الإخباري عن موسوي قوله إن وزارة الخارجية على اتصال مستمر مع السفير الإيراني لدى أفغانستان.

وأضاف أن كابول كانت قد اعترفت بمخاوف إيران بشأن أمن دبلوماسييها وتعهدت باتخاذ الإجراءات الضرورية في هذا الصدد.