المجر تحقق في مزاعم اختراق قراصنة روس وزارة الخارجية

يقوم محققون مجريون بالنظر فيما إذا كان قراصنة روس قد اخترقوا وزارة الخارجية المجرية، حسبما أفاد كبير ممثلي الادعاء بيتر بولت اليوم الأربعاء في خطاب إلى نائبة بالبرلمان.

كانت النائبة أجنيس فاداي، من الائتلاف الديمقراطي المعارض، قد تقدمت بطلب إحاطة بشأن تقرير تم نشره في 29 آذار/مارس على موقع "ديركت 36 دوت اتش يو" عن هجوم إلكتروني روسي على الوزارة. وتردد أن القراصنة وصلوا إلى رسائل بريد إلكتروني داخلية خاصة بالوزارة وموظفي السفارة، وكذلك وكالات حكومية أجنبية مماثلة، لعدة سنوات.

وقال خطاب بولت إن المحققين بدأوا التحقيق في هذه المزاعم في نفس اليوم الذي تم فيه نشر التقرير.

وحدد تقرير "ديركت 36 دوت اتش يو" بالتفصيل كيف بدأ الهجوم الإلكتروني قبل عقد من الزمن. وفي البداية تمكن المسؤولون المجريون من صد الهجوم. ولكن في عام 2014، ومع تحسن العلاقات الدبلوماسية بين الرئيس المجري فيكتور أوربان والرئيس الروسي فلاديمير توتين، تراجعت محاولات وقف الهجمات، وفقا للتقرير.