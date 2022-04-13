إستونيات ينظمن احتجاجا ضد اغتصاب القوات الروسية لأوكرانيات

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نظمت 12 امرأة احتجاجا أمام السفارة الروسية في تالين لتسليط الضوء على اغتصاب أفراد بالقوات الروسية أوكرانيات خلال حرب موسكو ضد كييف.

ووقفت المتظاهرات أمام السفارة مربوطات الإيدي خلف ظهورهن مع أكياس بلاستيكية سوداء على رؤوسهن وأرجلهن العارية ملطخة بدم مزيف، حسبما أظهرت صور عبر وسائل إعلام إستونية إلكترونية.

وتهدف النساء إلى التوعية بشأن العنف ضد النساء والتقارير المنشورة عن ارتكاب أفراد من القوات الروسية للاغتصاب.

ونقلت الإذاعة الإستونية عن المحتجات قولهن: "إن الجنود الروس يغتصبون ويقتلون النساء والأطفال الأبرياء في أوكرانيا. إن من يدعمون هذه الحرب يدعمون جرائم الحرب والفضائع الصارخة أيضا وهم مشاركون بأنفسهم في هذه الأعمال".

وأضافت المحتجات أن هذه رسالتهن لمؤيدي نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في روسيا وإستونيا وكل مكان.