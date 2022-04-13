الحكم بالسجن المؤبد على شخص ينتمي لتنظيم داعش لقتله نائبا بريطانيا

أصدرت بريطانيا، حكمًا بسجن علي حربي علي، المنتمي لتنظيم «داعش» مدى الحياة، بعد قتله النائب البريطاني ديفيد أميس، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «BBC عربي»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.

وقُتل «أميس» الأب لخمسة أطفال، والبالغ 69 عاما طعنا، في 15 أكتوبر الماضي، فيما كان يلتقي مواطنين من دائرته في كنيسة في لاي أون سي، على مسافة حوالي 60 كم شرق لندن.

وكان لقتله وقع الصدمة في البلد الذي لا يزال يذكر قتل النائبة العمالية جو كوكس، في يونيو 2016 على يد متطرف يميني.

ومثل علي حربي علي البريطاني صومالي الأصل، البالغ 25 عاما عبر الفيديو، أمام محكمة أولد بايلي الجنائية في لندن، غداة اتهامه رسميا بالقتل العمد والتحضير لأعمال إرهابية.

وولد المتهم ونشأ في لندن لعائلة من أصل صومالي، وأفادت وسائل الإعلام البريطانية بأنه خضع لفترة وجيزة لبرنامج لمكافحة التطرف، دون أن تعتبر الأجهزة الأمنية أنه يشكّل خطرا.

وأفادت الشرطة بأن دوافع جريمته «قد تكون مرتبطة بالتطرف الإسلامي»، فيما أكدت النيابة العامة أن «دوافعه كانت دينية وعقائدية».