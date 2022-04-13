طائرة عسكرية نيوزيلندية تتجه إلى أوروبا لدعم أوكرانيا

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غادرت طائرة تابعة لقوة الدفاع النيوزيلندية من طراز "هركليز" إلى أوروبا في مهمة لدعم أوكرانيا.

وغادرت الطائرة نيوزيلندا اليوم الأربعاء لمساعدة الجيوش الشريكة في دعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي، حسبما قال وزير الدفاع بيني هيناري.

وتقل الطائرة تسعة أفراد، هم جزء من فريق قوامه 50 فردا سيتم نشره لدعم العمليات خلال الشهرين المقبلين.

وقال هيناري إن "هركليز" ستنضم إلى سلسلة من الطائرات العسكرية من الدول الشريكة التي تحمل معدات وإمدادات تحتاج إليها بشدة مراكز التوزيع الرئيسية.

وأضاف: "قد تكون نيوزيلندا بعيدة كثيرا عن أوروبا، لكننا نعلم أن مثل هذا الهجوم الصارخ على سيادة بلد ما يشكل تهديدا لنا جميعا. لهذا السبب نقوم بدورنا لدعم أوكرانيا".