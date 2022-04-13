محافظ الغربية يقوم بجولة مفاجئة للاطمئنان على توافر السلع الغذائية والالتزام بالأسعار

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء الثلاثاء، بجولة ليلية مفاجئة سيراً على الأقدام داخل الأسواق والشوادر ومنافذ البيع المدعمة بمدينتي المحلة الكبرى وسمنود، تفقد خلالها معرض "كلنا واحد"، منفذ بيع المنطقة الشمالية، معرض "أهلا رمضان"، أسواق فتح الله وأسواق أولاد رجب بمدينة المحلة، كما تفقد معرض كلنا واحد بمدينة سمنود.

وخلال جولته تابع المحافظ أسعار السلع بالأسواق بمختلف أنواعها مستمعاً لآراء المواطنين حول أسعار السلع ومدى توافرها، كما تناقش المحافظ مع أصحاب الأسواق والبائعين عن مدى الإقبال على الشراء مقارنة ببداية الشهر الفضيل، مؤكدًا أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات من أجل ضبط الأسعار في الأسواق.

وأوضح رحمي أن تفضيل المنافذ المدعمة والعزوف عن الشراء من الأماكن التي تبيع السلع بأسعار مرتفعة، هي إحدى الوسائل المجدية لمحاربة غلاء الأسعار وجشع التجار، مؤكداً استمرار جولاته الميدانية مع الرقابة المستمرة من مديريات التموين، الصحة والطب البيطري على كافة الأسواق.

وعلى هامش الجولة تفقد محافظ الغربية أعمال الرصف في حي ثان طنطا وكذلك أعمال التطوير في مدخل مدينة سمنود.

رافق المحافظ خلال جولته علاء النمر رئيس حي أول المحلة، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، إسلام النجار رئيس مركز ومدينة سمنود، عادل داوود رئيس حي أول طنطا ومحمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.