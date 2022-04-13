الحكومة الألمانية تقر مشروع قانون لتوسيع نطاق تأسيس الشركات إلكترونيا





تعتزم الحكومة الألمانية توسيع نطاق إمكانيات تأسيس الشركات عبر الإنترنت.



وأقر مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء مشروع قانون بهذا الخصوص مقدما من وزير العدل ماركو بوشمان.



ولا يزال مشروع القانون يحتاج إلى موافقة البرلمان.



من جانبه، قال الوزير المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر إن "رقمنة القضاء ودولة القانون تمثل أولوية عليا بالنسبة لي"، مشيرا إلى أن الحكومة أتاحت في العام الماضي إمكانية تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة عبر الإنترنت.



وأضاف بوشمان أن عمليات التسجيل عبر الإنترنت لكل الكيانات القانونية والتوثيق الإلكتروني ستصبح متاحة على مدى أبعد في المستقبل.