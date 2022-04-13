لاعب فياريال: لم نفقد الثقة في قدرتنا على التأهل على حساب بايرن ميونخ

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أبدى جيرارد مورينو مهاجم فياريال الإسباني ،سعادة بالغة بتأهل فريقه إلى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونخ الألماني، مؤكدا أن الفريق لم يفقد أبدا الثقة في قدرته على التأهل.

كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز فياريال على ملعبه 1 / صفر ،وبذلك فاز الفريق الإسباني بنتيجة إجمالية 2 / 1 وتأهل إلى المربع الذهبي على حساب بايرن ميونخ المتوج باللقب الأوروبي ست مرات.

وافتتح روبرت ليفاندوفسكي التسجيل لبايرن ميونخ في الدقيقة 52 ثم جاء هدف التعادل لفياريال في الدقيقة 88 عن طريق البديل صامويل شوكويزي.

وقال مورينو عقب المباراة :"حتى عندما تعادلنا مع بايرن (في مجموع المباراتين عندما تقدم بايرن في الإياب)، كنا نقول لأنفسنا إننا بإمكاننا تحقيق الهدف."

وأضاف :"الثقة والطريقة التي يتنافس بها هذا الفريق، من بين الأمور التي قادتنا لإنجاز المهمة."