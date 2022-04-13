 الفيوم: رفع 241 طن قمامة وتحصين 690 رأس ماشية في سنورس - بوابة الشروق
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الفيوم: رفع 241 طن قمامة وتحصين 690 رأس ماشية في سنورس

مصطفى فرغلي
نشر في: الأربعاء 13 أبريل 2022 - 4:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 أبريل 2022 - 4:49 م

صرح المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بالفيوم، بأنه تم رفع 241 طن قمامة، و8 أطنان أتربة ومخلفات، مساء أمس، خلال حملات النظافة العامة الصباحية والمسائية بالمدينة والقرى، وقامت حملة برئاسة أشرف أيوب نائب رئيس المركز لشؤون المرافق، بمتابعة أعمال تركيب الإنترلوك بالشوارع

وأضاف أن الإدارة البيطرية نفذت حملة مكبرة للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز سنورس والوحدات المحلية بالقرى، وتم تحصين 690 رأس ماشية، بالإضافة إلى إرشاد وتوعية المواطنين بأهمية تسجيل وترقيم الحيوانات والتحصين الدورى لها.


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