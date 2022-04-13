مولر رغم توديع دوري الأبطال أمام فياريال: كنا محظوظين

قال توماس مولر، لاعب بايرن ميونخ، إنه من الصعب تقبل الخروج من دوري أبطال أوروبا، على النحو الذي حدث لفريقه، أمس الثلاثاء.

وحقق فياريال، مفاجأة مدوية بإقصاء بايرن ميونخ من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بالتعادل معه 1-1، في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا.

وتأهل الفريق الإسباني للمربع الذهبي، بعد فوزه بمجموع المباراتين (2-1)، حيث فاز ذهابًا في معقله بهدف دون رد.

وقال مولر "إذا فكرنا في مواجهة فياريال، علينا أن نقبل أننا كنا محظوظين لأننا خسرنا على أرضهم 0-1 فقط".

وشدد "لكن مباراة اليوم، لم تكن من أجل التعادل 1-1، من الصعب قبول الخروج بهذه الطريقة".

وتابع "ربما يمكن أن نلوم أنفسنا لأننا في لحظات معينة لم نكن واضحين في المنطقة، لكننا لعبنا مباراة جيدة مع دعم الجمهور لنا".

وأتم "لقد دافعنا جيدا، وقبل النهاية بقليل كان هناك وضع لم نكن فيه على ما يرام. إنه خروج مرير".