المفوضية الأوروبية تقترح خططا لحماية حقوق مناطق ودول منشأ السلع الحرفية بالتكتل الأوروبى

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أعلام الاتحاد الأوروبي خارج المفوضية الأوروبية في بروكسل يوم 19 فبراير 2020. تصوير: إيف هيرمان - رويترز.

اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، خططا تشمل إمكانية حصول منتجي السلع الحرفية في الاتحاد الأوروبي على وسائل حماية جديدة للجودة خاصة بدول الاتحاد الأوروبي ، مشابهة للقواعد القائمة الخاصة بلحم خنزير بارما أو الشامبانيا.

وقال مفوض السوق الداخلية الأوروبي تيري بريتون، في بيان: "حان الوقت الذي يستفيد فيه هؤلاء المنتجون من حق جديد للملكية الفكرية مثل منتجي الأغذية والنبيذ".

وتريد المفوضية حماية المصنعين المتمركزين في الاتحاد الأوروبي الذين يصنعون سلع حرفية مثل زجاج مورانو وصوف دونيجل وخزف بولسلافيتش وهي السلع ذات الجودة القائمة على المنطقة الجغرافية.

ويرمي القانون الذي سوف يطبق في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي إلى دمج أشكال الحماية الوطنية المتنوعة القائمة للسلع الحرفية ضد المنتجات المزيفة برموز تعريفية ومحددات للهوية جغرافية أو ملصقات عن المنشأ.

وتُعرف المفوضية الأوروبية السلع الحرفية بأنها المنتجات المصنعة "بالكامل بالأيدي أو بمساعدة أدوات يدوية".

ويجب على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء بالتكتل الـ27 دراسة المقترح الآن قبل تبني القواعد الجديدة.