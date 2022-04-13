مفيدة شيحة: رئيسة التليفزيون قالت لي لا تصلحي لتقديم «سكوت هنغني» عشان تخينة

قالت الإعلامية مفيدة شيحة، إنها رشحت في بداية مشوارها لتقديم برنامج «سكوت هنغني» على التليفزيون المصري، لكنه تم رفضها من رئيسة التليفزيون حينها، منوهة بأن هذا الموقف أحدث نقلة في حياتها.

وأضافت، في لقاء ببرنامج «سابع سما»، الذي يعرض عبر فضائية «النهار»، مساء اليوم الأربعاء، أن رئيسة التليفزيون في ذلك الوقت رفضتها لتقديم برنامج «سكوت هنغني»، بسبب زيادة وزنها، معقبة: «قالت لي انت متصلحيش تقدمي البرنامج عشان تخينة».

وعقبت: «أكن لها كل الاحترام.. واللي قدرت أوصل له كان بالدفعة اللي هي عملتها لي»، معربة عن حبها الشديد لرئيسة التليفزيون حتى هذا اليوم.

وذكرت أن هذا الموقف كان له فضل كبير عليها في نجاحها، رغم انهيارها في ذلك الوقت بسبب رفضها، لكن والدتها وقفت بجانبها وشجعتها على الاستمرار في مهنتها، بالإضافة إلى مدير مكتب وكالة الأهرام للإعلام الذي آمن بموهبتها، حتى أصبح «سكوت هنغني» واحد من أقوى برامج المنوعات الموجودة في التليفزيون المصري.