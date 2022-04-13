طليقة بوتين تكشف كواليس فترة الزواج منه

بعد أكثر من 9 سنوات على انفصالهما كسرت طليقة الرئيس الروسي حاجز الصمت لتحكي بعضا من كواليسه.

وبحسب صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية زعمت زوجة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السابقة، ليودميلا بوتينا، أن الرئيس الروسي كان يختبرها طوال زواجهما الذي دام 31 عامًا

ورغم كونه أحد أبرز القادة في العالم لأكثر من عقدين من الزمن ، إلا أن حياة الرئيس الروسي الخاصة يكتنفها الغموض منذ فترة طويلة.

بيد أنه في عام 2013 ، صارت الحياة الشخصية للرئيس حديث وسائل الإعلام عندما ظهر هو وزوجته آنذاك، ليودميلا، على شاشات التلفزيون الرسمي الروسي لإعلان سويا عن طلاقهما.

رغم الشائعات التي تحدثت خلال السنوات الأخيرة عن مشكلات تواجه زواج بوتين وليودميلا، فإن إعلان الطلاق سبب صدمة لكثير من الروس، الذين لم يعتادوا على طلاق زعمائهم عن زوجاتهم.

وتشتهر مطلقة الرئيس الروسي بأنها لا تحب الإعلام.

وقالت لمراسل التليفزيون الروسي إن الاستمرار ( في الزواج) صعب بالنسبة لها.

وقالت إن الطلاق "كان متحضرا"، وإن الزوجين "سوف يبقيان دائما قريبين من بعضهما".

وُلدت ليودميلا لأب يعمل في مصنع وأم موظفة، ونشأت في بيئة متواضعة ، وعملت بعد الانتهاء من الجامعة في مصنع للآلات قبل أن تصبح مضيفة طيران.