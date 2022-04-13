سقوط عنصرين إجرامين وبحوزتهما أسلحة نارية ومواد مخدرة للاتجار بكفر الشيخ

ألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن كفر الشيخ القبض على عنصرين إجرامين وبحوزتهما أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة بقصد الاتجار بكفر الشيخ.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ من ضبط عنصر إجرامي، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة بيلا بكفر الشيخ، حال قيادته مركبة "توكتوك" ملكه بدائرة مركز شرطة الحامول، وبحوزته (فرد محلي، طلقة من ذات العيار، كمية من مخدر البانجو، مبلغ مالي، هاتف محمول).

كما تم ضبط عنصر إجرامي، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة دسوق بكفر الشيخ، وبحوزته (فرد محلي، طلقة من ذات العيار، كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.