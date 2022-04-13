أمريكا تدعم أوكرانيا بمساعدات عسكرية بـ750 مليون دولار

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قال مسؤولان أمريكيان مطلعان إن من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا في حربها ضد روسيا بـ 750 مليون دولار.

وستمول المساعدات باستخدام سلطة السحب الرئاسي التي تسمح للرئيس الأمريكي بالإذن بنقل مواد وخدمات من المخزونات الأمريكية دون موافقة الكونغرس عند الطوارئ، وفقا لوكالة رويترز.

وقال أحد المسؤولين إن "القرارات النهائية لا تزال قيد الدراسة".

وأعلن البيت الأبيض منذ أيام تقديم أكثر من 1.7 مليار دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا منذ الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي.