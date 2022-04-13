السجن 10 أعوام لسائق متهم بحيازة 50 طربة حشيش في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، اليوم الأربعاء، "ال.م.م"، سائق؛ لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وذلك في القضية رقم 6012 لسنة 2020 جنايات برج العرب.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد ضبط شخص وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة قسم شرطة برج العرب.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أن عملية الضبط جرت عقب توصل تحريات المباحث إلى أن المتهم، محل إقامته محافظة الإسماعيلية، وعقد العزم على ترويج كمية كبيرة من مخدر الحشيش على عملائه.

وبتقنين الإجراءات وإعداد كمين له، ألقي القبض عليه أثناء قيادته سيارة، وبتفتيشه عثر بحوزته على طربة لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبفحص السيارة عثر بداخلها على 49 طربة لذات المخدر.

وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهته أقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لاستخدامها في عملية الترويج، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة.

وبعرض المتهم، على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: طارق إبراهيم محمد، وسامح سعيد سمك، وسكرتير الجنايات، محمد صالح.