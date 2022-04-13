قالت الفنانة يسرا، إنها تتابع مسلسلات «الاختيار 3» و«الكبير أوي» و«جزيرة غمام» في رمضان، مشيرة إلى متابعتها بعض المقتطفات من مسلسلات أخرى مثل «راجعين يا هوى» و«العائدون» و«فاتن أمل حربي» و«يوتيرن».

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «تفاعلكم»، المذاع عبر فضائية «العربية»، أنها حريصة على متابعة مقتطفات من كل أعمال زملائها، لكن تفوتها بعض الأعمال، قائلة إنها في بعض الأحيان لا تتمكن من متابعة مسلسلها «أحلام سعيدة» في موعده.

وعن حملات مقاطعة بعض المسلسلات، أوضحت أن بعض تلك الحملات يكون مستندًا إلى أمور تستحق ذلك، والبعض الآخر هدفها التصيد، معقبة: «لو كلنا ملائكة وكويسين مكنش هيبقى في الحلو والوحش، في كل مهنة ومكان ومجال وفي الدنيا كلها، في الأبيض والأسود».

ونفت أن تكون حملات الإيقاف كلها موجهة، متابعة: «على حسب سبب الإيقاف، ممكن الموضوع سيئ، أو لا يكون سيئًا وهناك أناس ترغب في تضخيم الأمر، لا يمكن الحكم بتلك الطريقة، ومينفعش نمشي ورا الهوجة، لا بد من فهم سبب وقف المسلسل أولًا».

وتطرقت بالحديث إلى تجربتها في التقديم البرامجي هذا العام، عندما قدمت برنامج «كلام في الحب»، مؤكدة أنها كانت سعيدة بالتجربة «الإيجابية» التي التقت من خلالها، بأكثر من 100 شخصية.

وذكرت أن «الحب أمر إيجابي لا يمكن الاستغناء عنه في حياتنا بكل أنواعه؛ بين الأمهات والأبناء والأصدقاء والأزواج»، مختتمة: «لاحظت زيادة عدد البرامج التي تتحدث عن الأمور السلبية، وتوقفنا عن الحديث عن أي شيء إيجابي في حياتنا، لكن الحب إيجابي ولا نستطيع الاستغناء عنه».