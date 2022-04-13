الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا تدفع لضحايا التحرش الجنسي ما يصل إلى 60 ألف يورو

يتلقى ضحايا التحرش الجنسي في الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا تعويضات تتراوح بين خمسة آلاف يورو (5412 دولار) و60 ألف يورو، حسبما أفادت صحيفة لو باريزيان الفرنسية اليوم الأربعاء.

ووضعت لجنة الاعتراف والتعويض المستقلة، التي تم تشكيلها للتوسط بين الضحايا والكنائس المعنية بناء على طلب الكنيسة الكاثوليكية، إطارا لربط المستويات المختلفة من الانتهاكات بمبالغ التعويض المناسبة.

وسوف تكون الكنائس نفسها مسؤولة عن هذه التعويضات.

وخلصت دراسة نشرت في أكتوبر إلى أن نحو 216 ألف طفل ومراهق تعرضوا للتحرش الجنسي في الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا منذ خمسينيات القرن العشرين.

ويصل عدد الضحايا إلى 330 ألفا إذا تم تضمين المرافق التي تديرها الكنيسة فى الإحصاء.

ومع ذلك، لم يتقدم سوى عدد قليل فقط من الضحايا إلى الكنيسة أو السلطات.

وفي ألمانيا، أعلنت الكنيسة الكاثوليكية عن تعويضات للضحايا تصل إلى 50 ألف يورو في عام 2021. وبلغ معدل التعويضات المدفوعة حتى الآن مستوى الخمسة الآف يورو في المتوسط.



