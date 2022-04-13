نقابي تعليمي موريتاني: تنظيم إضراب شامل في أول الشهر المقبل



قالت نقابات للتعليم بموريتانيا إنها منعت من تنظيم وقفة احتجاجية بنواكشوط لطرح مطالبها، وأن مجموعة من الوقفات متزامنة ألغيت جراء هذا المنع "المفاجئ".



وقال سيدي باب ولد صاليحي عضو مكتب تنسيقية النقابات التعليمية الأهم في البلاد في مؤتمر صحفي عقدته هيئة تنسيق النقابات اليوم الأربعاء بنواكشوط إنها مستاءة من تصرف السلطات الذي يعبر عن ازدراء وتضيف على سبع نقابات معترف بها من قبل السلطة.



وأوضح صاليحي أن المنع لن يثني النقابات عن تنظيم توقفات عن العمل لساعات طوال أسبوع وعن الإضراب الشامل المزمع تنظيمه في آيار/مايو القادم.



وأضاف أن المطالب تتلخص في مراجعة رواتب الأساتذة والمعلمين ومراجعة العلاوات ورسم سياسة سكنية وسياسة بناء سكن لائق للمدرس وإلغاء سلك المعلمين المساعدين بعد تجميده وتصنيف المدرسة الاساسية كمؤسسة تعليمية عمومية.



ووصف النقابيون مطالبهم بأنها غير تعجيزية.



وكان وزير التربية الوطنية قد وصف مساعي النقابات للإضراب بأنها غير مناسبة وفي غير محلها وتتناقض مع أجواء الحوار والإصغاء التي تنتهجها الوزارة.