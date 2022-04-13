لوبان تدعم تقاربا إستراتيجيا بين الناتو وروسيا





طالبت المرشحة اليمينية المتطرفة لانتخابات الرئاسة الفرنسية مارين لوبان، اليوم الأربعاء، بـ“تقارب إستراتيجي بين حلف شمال الأطلسي وروسيا بمجرد انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية وتسويتها بموجب معاهدة سلام“.



وقالت لوبان خلال مؤتمر صحفي حول الدبلوماسية في باريس ”إن ذلك في مصلحة فرنسا وأوروبا، لكن أيضا، كما أعتقد، في مصلحة الولايات المتحدة التي ليست لديها أي مصلحة في رؤية تحالف صيني-روسي وثيق“، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وقالت لوبان الأربعاء إنها ”لن تخرج من اتفاق باريس“ بشأن المناخ إذا تم انتخابها في 24 أبريل، مشيرة إلى أن أزمة المناخ ”ليست أولوية“ في سياستها الخارجية.



وأوضحت المرشحة اليمينية المتطرفة عند عرضها أهدافها الدبلوماسية في باريس ”لن أخرج من اتفاق باريس، أنا أصلا أؤيد توجهات هذا الاتفاق لأنني أرغب في التخلي عن أكبر قدر ممكن من الوقود الأحفوري لصالح الطاقة النووية لأغراض مدنية“.



وحصلت لوبان على 23,15% من الأصوات في الجولة الأولى.



ودعت لوبان الناخبين من اليمين واليسار مساء الأحد إلى ”الانضمام إليها“، مشيدة بمشروعها لإحلال ”العدالة الاجتماعية“ و“الحماية“.



وطرحت ابنة جان ماري لوبان الذي كان أول من أوصل اليمين المتطرف في فرنسا إلى الدورة الثانية العام 2002، ملصقا انتخابيا جديدا رصيناً جداً الثلاثاء، كتب عليه ”لجميع الفرنسيين“، مواصلةً بذلك تلميع صورتها.



وتريد المرشحة التي تدافع عن إبقاء سن التقاعد عند 62 عاماً، الشروع في إصلاح عميق للمؤسسات، من خلال اللجوء إلى استفتاء وإدراج ”الأولوية الوطنية“ في الدستور، للسماح ”للفرنسيين فقط“ بالحصول على مخصصات اجتماعية معينة.



كذلك تعتزم منع ارتداء الحجاب في الأماكن العامة والمعاقبة على ذلك بفرض ”غرامة“ على المخالفين.