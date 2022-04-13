الخطوط التونسية تحقق زيادة في الايرادات في الربع الأول بنسبة 178 %



أعلنت الخطوط التونسية عن تضاعف إيراداتها في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 178 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي شهدت تراجع حركة الطيران بسبب جائحة كورونا.



وحققت الناقلة الوطنية إيرادات بقيمة 5ر71 مليون دولار أمريكي فيما بلغت نسبة تعبئة الطائرات 5ر75 % مقارنة بـ4ر68 % في الفترة ذاتها من عام 2021.



وبلغ عدد المسافرين على متن الخطوط التونسية في الربع الأول قرابة 410 آلاف مسافر بينما لم يتخط عددهم 149 ألفا في نفس الفترة من عام 2021.



وتنتظر الشركة البدء في خطط الإصلاح المقررة منذ سنوات في ظل صعوبات مالية وهيكلية تواجهها ومن بينها أساسا خفض أعداد الموظفين.



ولم تحدد الحكومة الحالية أي أجندة زمنية لبدء تلك الخطط التي تواجه بتحفظات من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل.