قالت وزير الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن وضع الاقتصاد العالمي يعتمد على مسار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأشارت يلين، خلال مؤتمر صحفي حول مستقبل الاقتصاد العالمي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إلى قلقها البالغ إزاء تصرفات روسيا وتأثيرها على أسعار الغذاء في العالم، معربة عن أملها في أن تساعد الصين على إنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وحذرت الوزيرة الأمريكية من أن سياسيات الصين تجاه روسيا قد تؤثر على اندماجها في الاقتصاد العالمي، كما تؤثر أيضا على عدم قيامها بما يكفي تجاه روسيا مما يلقي بظلاله على الانطباع العالمي عن الصين.

وأشارت وزير الخزانة الأمريكية، إلى أن النهج متعدد الأطراف الذي اتخذه الرئيس الأمريكي جو بايدن مكن الولايات المتحدة من فرض عقوبات كبيرة على روسيا، مؤكدة أن واشنطن ستعمل مع شركاءها لدفع موسكو أكثر باتجاه العزلة الاقتصادية والمالية والاستراتيجية.

وأضافت أن روسيا أخرجت نفسها من النظام المالي العالمي عندما قررت بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، لافتة إلى أن العالم يشهد ارتفاعا في أسعار السلع الأساسية ما يشكل تهديدا على أمن الطاقة والغذاء.