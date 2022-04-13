تداول 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت هيئة الميناء - في بيان اليوم الأربعاء - أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 52 ألفا و912 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 265 ألفا و864 طنا، وبلغت حركة الشاحنات 4 آلاف و905 شاحنات.

وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 25 ألفا و587 طنا، شملت 10 آلاف و500 طن فوسفات و1800 طن بولي ايثلين و9644 طن رمل و2643 طن علف وألف طن يوريا، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 73 ألفا و439 طنا، تضمنت 855 طن حديد و885 طن مواسير و7 آلاف و535 طن خردة و32 ألفا و577 طن أبلاكاش و19 ألف طن قمح و11 ألفا و276 طن فول و1311 طن خشب زان.