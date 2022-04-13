جامعة سوهاج تختتم دورتها التدريبية عن السلامة والصحة المهنية

صرح الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، بأن الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بجامعة سوهاج، اختتمت فاعليات برنامجها التدريبي بعنوان: "السلامة والصحة المهنية"، المنعقد بمركز تنمية الموارد البشرية بمبنى الأنشطة الطلابية بالحرم الجامعي القديم، صرح بذلك .

وقال إن التدريب يهدف إلى التعريف بأهمية السلامة والصحة المهنية وطرق تأمين المستشفيات وكيفية إتباع معايير حماية البيئة والتأكيد على أهمية توفير وسائل وأنظمة مكافحة الحرائق وأجهزة الإنذار، بالإضافة إلى معدات الوقاية الشخصية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمرضى بالمستشفيات، وأهمية وضع خطط لعمليات الطوارئ وإدارة الأزمات لضمان السلامة التي تؤثر بشكل مباشر على جودة الرعاية الصحية.

وأكد المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، على ضرورة الإهتمام بالتدريب للحد من المخاطر والأزمات وتأمين الأفراد والمنشآت بالمستشفيات، وذلك لضمان تأمين بيئة العمل والحد من المخاطر.

وأوضحت أماني عثمان أحمد مدير عام التنظيم والإدارة، أن التدريب إستمر لمدة ٣ أيام، بإجمالي ١٥ ساعة عمل تدريبية مباشرة، بمشاركة ٢٨ صيدلي من المستشفى الجامعي، مضيفة أن التدريب تضمن الجانبين النظري والعملي بإستخدام أساليب التدريب المتقدمة في المحاضرات وورش العمل والمشاركة الجماعية للفريق.

وأشارت أماني، إلى أن التدريب تضمن العديد من المحاور، منها تعريفات المتدربين بمفهوم السلامة والصحة المهنية، وأنواع المخاطر وكيفية التعامل السليم مع القضايا الطبية، وكيفية اتخاذ الإجراءات الوقائية، مضيفة أنه تم تدريب المشاركين علي كيفية وضع خطط للطوارئ والإخلاء، ووضع علامات إرشادية وتحذيرية للتوعية، ومعرفة أهمية إستخدام معدات الوقاية الشخصية وأجهزة إطفاء الحرائق، وطرق فحصها لتلافي وقوع أي خطأ.

الجدير بالذكر أنه شارك بالتدريب كلا من الدكتور رأفت الخطيب مدير وحدة الأمن والسلامة وإدارة الأزمات بكلية العلوم بالجامعة، والدكتور محمود المنشاوي رئيس قسم الصيدلانيات والصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة، والدكتوره إيمان سلامة نائب مدير المستشفى الجامعي، واللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعي بالجامعة.