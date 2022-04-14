صلاح محسن يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية

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انتظم صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن اللاعب شارك في التدريبات الجماعية للفريق، وبات جاهزًا وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.

وأوضح طبيب الفريق أن صلاح محسن انتهى من مراحل التأهيل البدني والطبي اللازمة بعد جراحة تثبيت مشطية القدم التي خضع لها اللاعب.

وشارك صلاح محسن في الفقرات التدريبية كاملة، وذلك بعد تعافيه من الإصابة وانتهاء مرحلة التأهيل التي خضع لها اللاعب بشكل منفرد خلال الفترة الماضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الرجاء المغربي مساء السبت المقبل على ملعب الأهلي WE السلام، وذلك في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.