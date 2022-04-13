قال حزب الإصلاح والتنمية، إنه يتابع -رئيسا وأعضاء- عن كثب ما يتردد لحظيا حول ملابسات وفاة الباحث الاقتصادى وعضو الهيئة العليا للحزب أيمن هدهود.

وأكد الحزب برئاسة محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيان أصدره اليوم، أنه ينتظر نتائج التحقيقات النهائية التى تجريها النيابة العامة بشأن الواقعة التى لا تزال قيد التحقيق، وذلك حتى يتسنى لنا جميعا معرفة الحقيقة والمحاسبة القانونية فى حالة ما تبين وجود مسئولية طبية، أو تقاعس إدارى من جانب المستشفى التى تم إيداع هدهود بها.

وذلك نظرا لإنكار إدارة المستشفى أكثر من مرة وجوده بها فضلا عن أنه لم يتم إخطار أسرته بإيداعه بالمستشفى محل الواقعة .

وكلف الحزب، الهيئة البرلمانية باستخدام أدواتهم الرقابية للوقوف على حقيقة ما يُجرى داخل مستشفيات الصحة النفسية بصفة عامة ومعرفة حقيقة المسئولية الطبية وجوانب الإهمال والتقاعس الإدارى فى المستشفى التى تم إيداع الفقيد بها .

وتابع الحزب :"أنه يتفهم ويقدر مشاعر كل المتابعين للقضية وحالة الغضب الكبير فى الوسط السياسى والحقوقى على أثر تصدير الواقعة للرأى العام ووضعها فى شكل وإطار غير حقيقى" ويؤكد تماما على أنه لم يكن ليتقاعس عن حق أحد أبنائه وكادر من كوادره وقياداته الشابة المخلصة فى وقت يبذل فيه رئيسه جهودا كبرى للمساعدة القانونية والإنسانية فى الإفراج عن العديد من المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة.

واستكمل الحزب، أنه على الجانب الآخر لم يكن ليخفى عن الرأى العام أن الراحل ومنذ متابعتنا لأحواله منذ اليوم الأول لإحتجازه، وهو ما لا يعرفه كثيرين ووفقاً لأقوال أشقائه أنفسهم كان يمر فى هذه الفترة بظروف نفسية صعبة أدت به إلى تصرفات عديدة غير متزنة، وقد فَضَّل الحزب وأصدقاء وأشقاء الراحل فى بادئ الأمر عدم التصريح بشأن تلك الظروف المرضية المؤقتة احتراماً للخصوصية.

واختتم الحزب أنه ينتظر ما سوف تؤول إليه نتائج التحقيقات ويقف داعما لأهل وأصدقاء الفقيد ومتمسكا بمحاسبة أي مهمل أو مقصر أو متجاوز وفقا لما تنتهي إليه التحقيقات التى تتم حاليا بمعرفة النيابة العامة.

ونعى الحزب الباحث أيمن هدهود، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وأصدقاؤه الصبر والسلوان.