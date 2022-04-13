مصر للتميز الحكومي والأعلى للجامعات يتابعان التحكيم النهائية للجوائز الداخلية بجامعة طنطا

عقد فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي برئاسة خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على الجائزة، وداليا سامي، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع فريق تقييم التميز الداخلي بجامعة طنطا؛ لمتابعة عملية التحكيم النهائية للجوائز الداخلية بالجامعة والتي تقدم إليها 11 كلية، وفقا لبيان الوزارة اليوم.

وخلال الاجتماع أشاد خالد مصطفى بالتعاون المستمر والتنسيق المشترك مع كل الجهات، مؤكدًا أن رسالة الجائزة تتمثل في دعم ثقافة التميز لدى المؤسسات الحكومية لتحقيق جودة الحياة وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية لتشكل رافدًا مهمًا من روافد التنمية المستدامة.

وأكد مصطفى، أن الجامعات من أهم أدوات تطوير ثقافة المجتمع ليس فقط لدورها البارز والريادي في مجال التعليم والبحث العلمي، كونها منبرًا للمعرفة، ذاكرا أن حرص الجامعات المصرية على المشاركة لتنفيذ منظومة التميز الداخلي يعزز ويدعم التميز المؤسسي.

من جهته، أشار محمد حسين، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومسؤل التميز الداخلى بالجامعة إلى أهمية مبادرة الجوائز الداخلية بالجامعات المصرية، مشيدًا بالجهود المبذولة من القائمين على تنفيذ المشروع بالجامعة، والدعم المستمر المقدم من المجلس الأعلى للجامعات.

من جهتها، أعربت داليا سامي، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات عن تقديرها لعلاقات التعاون بين المجلس الأعلى للجامعات وإدارة الجائزة، مؤكدة حرص المجلس على تقديم كامل الدعم لنشر وتطبيق منظومة التميز داخل الجامعات الحكومية.

وخلال الاجتماع تم استعراض المراحل الرئيسية لمشروع الجوائز الداخلية بداية من مرحلة التدريب لفريق العمل والمقيمين، وتقديم طلبات الترشح، تتبعه مراحل التقييم مع توفير النظام الإلكتروني لإدارة عملية التقييم يليها عرض النتائج النهائية مع قيام رؤساء لجنة التقييم والجودة بعرض التوصيات الختامية، وإلقاء الضوء على نقاط القوة وفرص التحسين للكليات المؤهلة.