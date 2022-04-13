لجنة أوروبية ترجح ارتكاب روسيا جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا

رجحت لجنة تحقيق مستقلة ارتكاب القوات الروسية جرائم ضد الإنسانية بعد غزوها أوكرانيا.

وأعد التقرير ثلاثة محامين من النمسا وسويسرا وجمهورية التشيك بتكليف من الدول الأعضاء بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وعددها 45 دولة ونشر في فيينا اليوم الأربعاء.

ولم يقدم الخبراء الثلاثة حكما نهائيا بشأن ما إذا كان تم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية من عدمه. غير أنهم أشاروا إلى أن أنماطا معينة من العنف الروسي "قد تفي بهذه المعايير".

وهذه الأنماط اشتملت على قتل وخطف مدنيين من بينهم صحفيون ومسؤولون.

ووفقا للتعريف الشائع فإن الهجمات واسعة النطاق والممنهجة ضد المدنيين تعتبر جرائم ضد الإنسانية.

وبحسب التقرير، انتهكت الوحدات الروسية بوضوح على الأقل واجباتها لحماية المدنيين. وإلا، بحسب التقرير، لكانت أعداد الخسائر البشرية، وعدد المنازل والمستشفيات والمدارس التي أصابها الدمار أقل بكثير.