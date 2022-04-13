وزير الصحة الروسي: خطر اندلاع موجة جديدة لوباء فيروس كورونا لا يزال قائما

قال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، إن «بعض الدول تسجل زيادة في عدد المصابين بفيروس كورونا»، مشددًا على أن موسكو عليها أن تتهيأ لمثل هذه التطورات.

وأشار في حديث أدلى به لقناة «روسيا – 24» التلفزيونية الروسية، نقله موقع فضائية «روسيا اليوم»، اليوم الأربعاء، إلى أن «أخطار اندلاع موجة جديدة لوباء فيروس كورونا لا تزال قائمة».

وبحسب موراشكو، فإن الروس يمكن أن يشهدوا ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا نهاية مايو أو مطلع يونيو. معقبًا: «أظن أن الفترة بين أواخر مايو ويونيو المقبل يمكن أن تشهد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، وسيتوقف الأمر على تصرفاتنا».

وتابع: «من المهم جدا أن ندرك أن شدة الموجة الجديدة ستتوقف على إجراءات سنتخذها وتصرف السكان»، والمقصود بالأمر هو تعزيز التطعيم ومراعاة الإجراءات الصحية الاحترازية.

ولفت الوزير إلى أن بعض البلدان الأوروبية والصين صارت تسجل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، داعيًا سكان روسيا إلى أن يكونوا مستعدين لمثل هذه التطورات الوبائية.



