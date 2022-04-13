سفارة روسيا في روما تطالب الخارجية الإيطالية بإجراءات أمنية إضافية لحماية بعثتها

أعلن السفير الروسي لدى روما، سيرغي رازوف، أن سفارته أرسلت مذكرة إلى وزارة الخارجية الإيطالية، طالبت فيها باتخاذ إجراءات إضافية لحماية البعثات الدبلوماسية الروسية، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «تاس».

وقال رازوف لقناة «روسيا-24»، اليوم الأربعاء: «لقد أرسلنا، كما هو متوقع، مذكرة رسمية إلى وزارة الخارجية الإيطالية، مع طلب لاتخاذ إجراءات إضافية، لضمان أمن بعثاتنا الخارجية هنا في روما وقنصلياتنا العامة الثلاث التي تعمل في إيطاليا».

وأفادت وسائل إعلام روسية في وقت سابق من هذا اليوم بتعرض مبنى السفارة الروسية في روما لهجوم تم خلاله صب طلاء على الباب الأمامي.

ومنذ يومين، أفاد السفير الروسي لدى وارسو، سيرجي أندرييف، بأن السفارة أرسلت مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية البولندية، على خلفية الاستيلاء على الممتلكات الدبلوماسية الروسية.

وصرح أندرييف للصحفيين، يوم الاثنين: «في هذا الصدد أرسلنا على الفور مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية البولندية، وذكرنا فيها أن الموقع الذي توجد فيه المنشأة قد قدمته لنا السلطات البولندية في السبعينيات من القرن الماضي».

وتابع: «لم ينه الجانب البولندي هذه الاتفاقية وهو طرف فيها، لذلك لا تزال هذه الاتفاقية ملزمة لها، وتم بناء المبنى والبنية التحتية في هذا الموقع من قبل الجانب السوفيتي على نفقته الخاصة لأغراض دبلوماسية، وبالتالي تعد جزءا من العقارات الدبلوماسية الروسية».



