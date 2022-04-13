ألمانيا تسجل أكثر من 176 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء أن ألمانيا سجلت 176 ألفا و303 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و361 وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة .

وأفاد المعهد، بحسب ما أوردته صحيفة "بيلد" الألمانية، بأن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة ارتفع بذلك إلى 23 مليونا و17 ألفا و79 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض إلى 132 ألفا و378 حالة .

وأوضح المعهد أن العدد الإجمالي للمتعافين من الإصابة في ألمانيا بلغ حتى اليوم حوالي 19 مليونا و179 ألفا و300 شخص بعد تسجيل تعافي 286 ألفا و200 حالة جديدة.