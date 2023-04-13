وزير الزراعة يوجه بمتابعة المحاصيل ومنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال إجازة الأعياد



وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جميع قطاعات الوزارة الخدمية بالعمل على مدار الساعة خلال إجازة الأعياد «شم النسيم وتحرير سيناء وعيد الفطر»، وذلك لمنع التعديات على الأراضي الزراعية، وكذلك لخدمة المواطنين والمصدرين ومتابعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح بعد بدء موسم الحصاد.

كما القصير، في بيان له أمس، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ومديريات الزراعة بالمحافظات والإدارة المركزية لحماية الأراضي ومسئولي الإصلاح الزراعي بالتواصل السريع والمستمر بين غرف العمليات بكافة المحافظات وغرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتدخل الفوري والسريع لحل أي مشكلات على ان يتم التنسيق بالتناوب مع مهندسي حماية الأراضي لضمان المرور الدائم على الاحواض ومتابعة منع التعديات وحماية الأراضي.

وشدد القصير، على استمرار قطاع الإنتاج والإدارة العامة للزراعة المحمية ومديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في ضخ المزيد من السلع والمنتجات بمنافذها الثابتة والمتنقلة بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

كما شدد على جميع المسئولين بالوزارة على ضرورة التواصل المستمر طوال فترة الإجازة لتلقى أي استفسارات أو تقديم الدعم ومتابعة الشكاوى ودراستها والتعامل معها أولا بأول، مع تفعيل غرفة العمليات المركزية والخط الساخن بالوزارة رقم (15500) خلال تلك الفترة.

وأكد القصير، استمرار العمل بالمعامل التابعة للوزارة (صحة الحيوان والمبيدات والعفن البني) وكذلك إدارات الحجر الزراعي وذلك لخدمة المواطنين وتسهيل إجراءات التصدير واستيراد السلع السلع الاستراتيجية، كما وجه هيئة الخدمات البيطرية بتكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك.