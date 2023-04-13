طلائع الجيش يحذر الأهلي من الحكم السوداني لمباراة الرجاء

حذر العميد أيمن المصري مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، مسؤولي النادي الأهلي من الحكم السوداني على محمود إسماعيل شانتير، المقرر له إدارة مباراة الأهلي والرجاء المغربي.

وقال المصري، في تصريحات لبرنامج الماتش، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد «على الأهلي أن يحذر من هذا الحكم».

وتابع «الحكم السوداني ضعيف الشخصية ومن الصعب أن يسيطر على مباراة بحجم الأهلي والرجاء، وجدت هذا في حديثي معه بعد التعدي علينا من جمهور أهلي طرابلس الليبي خلال المباراة».

وأضاف: «محمد شعبان حارس الفريق تعرض للضرب بشمروخ في رأسه أمام أعين الحكم، والحكم لم يتخذ أي قرار ولم يكن يعلم ماذا عليه أن يفعل، كان يخشى الجماهير».

واختتم العميد ايمن المصري تصريحاته: «أحذر الأهلي من هذا الحكم».