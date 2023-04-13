

ألف ليلة وليلة.. حكاية تجذب من يقرأها لعالم بعيد.. منذ أن سردتها فتاة حكيمة استطاعت هزيمة السيف بالحكاية لتكون من بين تلك الحكايات ما يسلي المهمومين عن أحزانهم، ويعطي حكمة وعبرة لمن يريد المعرفة.

وتحمل ألف ليلة وليلة الكثير من الطرائف والعجائب في عالم فريد يعج بالملوك المتصارعين على السلطة والحسناوات اللاتي يتلاعبن بمقاليد الحكم، والسحرة والجن، وكثير من القصور والبساتين من العصور الغابرة.

وتسرد جريدة الشروق ما روته الملكة شهرزاد للملك شهريار من وحي الخيال عن مغامرات الأمير جانشاه ابن الملك طيغموس ملك خراسان مع الحورية التي عشقها فحملته طيرانا على جناحيها.

وقالت بلغني أيها الملك السعيد، إن الأمير جانشاه خرج للصيد بيوم، ففرت منه غزالة نحو البحر فتبعها بـ6 مماليك، فلما نزلوا للمركب وراء الغزالة هاج بهم البحر حتى رماهم بإحدى الجزر أكلت وحوشها أول المماليك فهربوا لجزيرة ثانية حلوة البساتين والأنهار بها قلعة من الرخام وبيوت من البلور.

واستراح جانشاه بمماليكه بالجزيرة حتى هجم عليهم شعبا من القرود وأصروا أن يحكمهم جانشاه ويبقى معهم.

وتحايل جانشاه للهروب بعبيده فلحقهم القرود وقتلوا المماليك، أما جانشاه فهرب وخاض عددا من المغامرات حتى بلغ جزيرة الطيور والتقى الشيخ نصر ملك الطيور.

وأخبر الشيخ نصر جانشاه، أنه شاهد القصر العظيم بالجزيرة عدا غرفة واحدة يمنع من دخولها فدخل يشاهد القصر وأخذه الفضول ففتح الغرفة فوجد بها بحيرات وبساتين وزهور ومليئة بالجواهر فظل يلهو بها.

وتفاجئ جانشاه بـ3 حمامات نزلن وقلعن الريش، فإذا بهن حوريات من أجمل ما يكون فانتظرهن فلما خرجن ظل يتحدث معهن ويمازحهن وتعلق قلبه بالأخت الصغرى من الحوريات واسمها السيدة شمسة.

لم يدري جانشاه وإذا بالحوريات يلبسن الريش ويطرن بعيدا بعد أن طارت محبوبته شمسة بقلبه معها.

وأصر جانشاه على الشيخ نصر أن يبقيه معه سنة حتى مجيئ الحوريات ثانية، فنصحه الشيخ بأن ينتظر الحوريات ثم يذهب لثوب الريش للحورية التي أحبها فيسرقه منها فلا تستطيع أن تفر منه.

وانتظر جانشاه الحوريات فأتين بعد سنة فانتظر حتى يبتعدن عن شاطئ البحيرة، فعمد لثياب شمسة من الريش وسرقها وانتظرها حتى خرجت وأخبرها بما أحل بقلبه من عشقها، وكانت هي أيضا أحبته.

وأتى الشيخ نصر فوجد الحورية جالسة مع جانشاه، فسألها عن محبتها له فأكدت له ذلك فحلفها أن لا تدع الأمير أبدا فحلفت واتفق معها أن تحمل الأمير على ظهرها وتطير بالهواء حتى بلاد خراسان حيث أهل الأمير ليتزوجها.

وحملت السيدة شمسة جانشاه على ظهرها، وطارت به في السماء مسافة 30 شهرا حتى هبطت به في خراسان.

وعرف أحد مماليك السلطان طيغموس شكل جانشاه، فأبلغ الملك فقدم وجاء بالعساكر والوزراء والملكة فرحبوا بالأمير والحورية وأقاموا لهم عرسا وبنوا لهم قصرا.

ودفن جانشاه ثوب الحورية من الريش تحت القصر، مخافة أن تجده يوما وتهرب ولكنها شمت رائحة الريش، وانتهزت الليل فأخذت ثوبها وودعت جانشاه وقالت له إن كان يريدها فإنه يسافر لقلعة أبيها ملك الجن وطارت وأخذت معها قلبه وتركته أسيرا لحبها.