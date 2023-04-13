الإمارات الأولى عربيا من حيث الاستثمارات في مصر

أكد الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج جمال بن سيف الجروان، أن الإمارات ومصر ترتبطان بعلاقات تاريخية، إذ يشهد التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين تطورا كبيرًا في المجالات كافة.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الخميس، عن الجروان، قوله إن دولة الإمارات هي الأولى عربيًا من حيث الاستثمارات في مصر، وهي في تزايد متواصل، فضلًا عن رغبة متواصلة من البلدين لزيادة الاستثمارات الإماراتية لتصل بنهاية الربع الأول من 2023 إلى 28 مليار دولار مقابل 20 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2020 بمعدل نمو 40% .

وأشار إلى أننا نستهدف أن تصل إلى 35 مليار دولار خلال العقد القادم في قطاعات السياحة والتعليم والخدمات اللوجيستية والصناعات الغذائية والطاقة النظيفة والمتجددة، والطيران، والصناعات الدوائية والنقل.

ولفت إلى أن السوق المصرية تحتضن ما يقارب 3000 شركة إماراتية تعمل في العديد من القطاعات ولا سيما الاتصالات، والبناء والتشييد والمدن الذكية، وتجارة التجزئة، والنفط والغاز، والموانئ والزراعة، والفنادق، والخدمات، وغيرها.