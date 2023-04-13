سفارة روسيا بالنرويج تصف طرد أعضاء بالبعثة الدبلوماسية بـ«الخطوة غير الودية»

وصفت السفارة الروسية في النرويج طرد 15 من موظفي البعثة الدبلوماسية بأنه خطوة "غير ودية" للغاية من جانب أوسلو وتوعدت بإجراءات انتقامية ردا على هذه الخطوة.

وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية عبر قناتها على تليجرام: "نؤكد المعلومات التي نشرت في البيان الصحفي لوزارة الخارجية النرويجية بشأن إعلان 15 موظفا غير مرغوب فيهم في السفارة. رد الفعل سلبي للغاية. هذه خطوة أخرى غير ودية للغاية، ستتبعها إجراءات انتقامية"، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية اليوم الخميس.

وذكرت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكن هويتفيلد، اليوم الخميس، أن قرار إعلان 15 من موظفي السفارة أشخاصا غير مرغوب بهم اتخذ لتقليص "الأنشطة الاستخباراتية غير المرغوب فيها" حسب زعمها.