سيد معوض يوجه رسالة لمسؤولي الأهلي بشأن الصفقات الجديدة

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن محمود عبدالمنعم كهربا هو النجم الأول في النادي الأهلي حاليا، بعد مساهمته في انتصارات الفريق بشكل واضح خلال المباريات الأخيرة، وآخرها لقاء بيراميدز في نهائي كأس مصر، مشيرا إلى أنه الصفقة الأفضل للفريق الأحمر مؤخرا.

وقال سيد معوض، في تصريحات تليفزيونية: «الأهلي يحتاج لضم مهاجم جديد خصوصا أنه يسعى لإعداد فريق قوي للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، ولابد أن تكون هناك منافسة بشكل دائم بين جميع اللاعبين».

وأضاف: «أحمد شريف وأحمد عاطف مهاجمين واعدين، ولكن يجب قبل التعاقد معهما النظر لأرقامهما، والنقطة الأهم هل سيتم التعاقد معهما والصبر عليهم، والأهلي سبق وتعاقد مع شادي حسين وقبله حسام حسن ولم يوفقوا مع النادي، لذلك أرى أنه لابد من ضم عناصر دولية، لأن التعاقد مع عناصر آخرى والصبر عليها يحتاج لوقت طويل من أجل تطويرهم فنيا وبدنيا».