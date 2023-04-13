 اليابان تلغي تحذيرا سابقا أصدرته في أعقاب إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليابان تلغي تحذيرا سابقا أصدرته في أعقاب إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي

أ ش أ
نشر في: الخميس 13 أبريل 2023 - 5:47 م | آخر تحديث: الخميس 13 أبريل 2023 - 5:47 م
ألغى مسئولو الحكومة اليابانية اليوم الخميس التحذير الذي تم إصداره في وقت سابق لمطالبة المواطنين في مناطق شمال البلاد بالاحتماء، وذلك بعد أن أطلقت كوريا الشمالية ما بدا أنه صاروخ باليستي واحد على الأقل باتجاه بحر اليابان.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه»، أن وزارة الدفاع أعلنت قبل ساعات أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا يشتبه في أنه من فئة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في حوالي الساعة 7.22 صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي لليابان.

وقالت الوزارة اليابانية، إنه لا يبدو أن الصاروخ قد سقط أو طار داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

بدوره، دافع كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني ماتسونو هيروكازو عن إصدار التحذير اليوم الخميس، قائلا إنه لم يكن سوء تقدير لأن المسئولين يعتقدون أنه يشكل تهديدا للسلامة العامة.

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