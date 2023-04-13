حاكم فيينا يستضيف إفطارا رمضانيا ويشيد بالتعاون مع الهيئة الإسلامية

أشاد ميخائيل لودفيج حاكم العاصمة النمساوية فيينا بالجاليات الإسلامية في النمسا، مثمنا التعاون مع الهيئة الإسلامية النمساوية برئاسة أوميد فورال.



وقال لودفيج - في تصريحات له اليوم الخميس- إنه سعد باستقبال مسلمي النمسا أمس على مائدة افطار رمضان المبارك في مقر بلدية فيينا.



وأوضح لودفيج أن مائدة افطار رمضان عادت هذا العام بعد انقطاع طويل بسبب الوباء، مشيرا إلى تفهمه لقدسية شهر رمضان لدى المسلمين ومدى الحرص على التجمع على مائدة الإفطار بعد صوم لساعات طويلة.



وأضاف لودفيج أن فيينا مدينة عالمية تحتضن كل الاديان والثقافات، مشيرا إلى سعادته الخاصة بلقاء ممثلي الجالية المسلمة، لافتا إلى استمرار التنسيق والتعاون مع الهيئة الإسلامية النمساوية.