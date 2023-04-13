وزير الخارجية التونسي يؤكد أهمية التعاون مع إيطاليا في منطقة البحر المتوسط

أكد نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أهمية التعاون بين تونس وإيطاليا في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مشددًا على ضرورة توفير إجابات مشتركة للتحديات المتعددة في المنطقة، لا سيما مسألة الطاقة والأمن الغذائي، فضلاً عن خلق فرص العمل والازدهار والتنمية.



جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية التونسي، اليوم الخميس، مع السيناتورة ستيفاني كراكسي، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالي.



وأشاد الوزير خلال اللقاء، بالمستوى المتميز للشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، مثمنًا تفهم إيطاليا لخصوصية ودقة المرحلة الحالية التي تمر بها تونس، مشيرًا إلى أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد تهدف لإرساء نظام سياسي واقتصادي متكامل وفعّال بما يتماشى مع تطلعات شعبها في التنمية والتقدم الاجتماعي والاقتصادي.



من جانبها، دعت السيناتورة ستيفاني كراكسي، شركاء تونس إلى إبداء أكثر تفهم لحقيقة الأوضاع في البلاد، مؤكّدة مواصلة إيطاليا لجهودها الرامية إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بما يعود بالنفع على تنمية تونس وازدهارها باعتبارها عاملاً حاسمًا في ضمان أمن منطقة البحر الأبيض المتوسط واستقرارها.



كما تمت الدعوة لاعتماد مقاربة مشتركة وشاملة لمسألة الهجرة تأخذ في عين الاعتبار مختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.



وكان وزير الخارجية التونسي، قد وصل إلى إيطاليا أمس في زيارة عمل تستغرق يومين وذلك بدعوة من انطونيو تاجاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي.